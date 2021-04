Britský lezec George King vylezl bez jištění na 116 metrů vysoký mrakodrap v Barceloně. Po výstupu ho zatkla policie a hrozí mu pokuta. V minulosti na sebe King upozornil podobným kouskem třeba na londýnském The Shard (310 metrů). (Guardian)

#Spain – New climb by "The World's Greatest Daredevil" – George King. #AFP

📸 Pau Barrena pic.twitter.com/e8gE90cJsW

— AFP Photo (@AFPphoto) April 2, 2021