Skupina ruských nevládních organizací a aktivistů dnes zveřejnila zprávu o zapojení Ruska do války v Sýrii. Upozorňují v ní například na údajné válečné zločiny a porušování mezinárodního humanitárního práva za deset. (ČTK)

Autoři studie uvedli, že chtějí informovat ruskou společnost o rozsahu porušování lidských práv v Sýrii, jelikož mnoho lidí v Rusku o nich nemá ponětí, ačkoliv je Rusko vojensky zapojeno do konfliktu už od roku 2015. Moskvu rovněž vyzvali, aby zahájila nezávislé vyšetřování role ruské armády v bombardování a zaplatila obětem odškodnění, uvedla agentura AFP.

„Domníváme se, že ruská společnost není dostatečně informována o konfliktu, ve kterém naše země hraje klíčovou roli. Pro většinu obyvatel Ruska jsou hlavními zdroji zpráv o Sýrii státní média. A ta hovoří hlavně o utrpení civilistů kvůli činům teroristů a protivládních ozbrojených opozičních skupin. Zároveň však mlčí o vojenských zločinech a závažném systematickém porušováních lidských práv, kterých se dopouští syrská vláda,“ uvedla organizace Memorial, která na zprávě pracovala společně s dalšími ochránci lidských práv dva roky.

Autoři zprávy vyzpovídali více než 150 svědků válečných událostí v Sýrii – hovořili se Syřany, kteří před konfliktem uprchli do Libanonu, Turecka, Německa, Ruska a dalších zemí. „Naprostá většina lidí, se kterými jsme hovořili, nevnímá Rusko jako zachránce, ale jako destruktivní zahraniční sílu, jejíž vojenská a politická intervence pomohla upevnit pozici válečného zločince, jenž stojí v čele jejich země,“ cituje agentura AFP aktivisty. Podle nich někteří svědci uvedli, že se oni nebo jejich blízcí stali oběťmi ruského bombardování. „Během šesti měsíců od začátku ruského bombardování tam bylo více obětí než za dva roky syrského bombardování,“ řekla organizacím žena, která pochází ze syrského města Homs.

Studie podle AFP zároveň viní Rusko z bezhlavého bombardování civilistů a z podpory syrského režimu, který čelí obviněním z rozsáhlých zvěrstev včetně útoků na civilisty, použití chemických zbraní nebo vyhladovění obyvatel obléhaných měst. Rusko popírá, že syrský režim použil chemické zbraně proti civilistům. Ochránci lidských práv ale tvrdí, že hovořili se svědky útoků, ve kterých figuroval sarin nebo jiné chemické zbraně.

„Viděl jsem ležet 30 mrtvých dětí a další lidi, jak je pořád polévali vodou,“ řekl autorům zprávy chirurg z východní Ghúty.

Studie rovněž zmiňuje údajné porušování lidských práv ze strany mezinárodní koalice vedené Spojenými státy, ale její autoři zároveň zdůraznili, že většina svědectví se v tomto ohledu týká syrského režimu a jeho spojenců.

Autoři zprávy dnes mimo jiné také vyzvali ruskou vládu, aby využila svého vlivu na syrský režim, aby ukončil „svévolné zadržování, mučení, ponižující zacházení ve věznicích, zabíjení a vynucená mizení“ lidí, uvedla agentura AP. Ochránci lidských práv rovněž uvedli, že si přejí, aby si studii přečetlo co nejvíce Rusů a „pochopili svou zodpovědnost za to, co se děje jejich jménem v Sýrii“. „Cítili jsme zároveň hořkost a stud z toho, jak Syřané, se kterými jsme hovořili, vnímají Rusy,“ uvedli aktivisté.