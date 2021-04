Andrej Babiš pro Deník N uvedl, že bude přemýšlet o nákupu vakcíny Sputnik. „Nebylo to spravedlivě rozděleno, zkrátka to udělali tak, aby nám ukázali a aby si to příště Babiš a Kurz nedovolovali,“ řekl Babiš pro Deník N

„Kurz si objedná milion Sputniků. A my budeme také muset o tom přemýšlet,“ řekl v reakci na vyjednávání o dodatečných dávkách. Česko dostalo méně vakcín, než kolik se původně předpokládalo.