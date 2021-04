Ve východní části Tchaj-wanu dnes havaroval vlak, nejméně 36 lidí zemřelo, další desítky jsou zraněné. Souprava měla vykolejit v tunelu poté, co narazila do nákladního vozu.

LATEST: A passenger train has derailed on the east coast of Taiwan, with dozens of people feared killed. More: https://t.co/FMmIqvHfyl pic.twitter.com/fIce4wAYuh

