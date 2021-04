V jihošpanělské Seville se dnes před očkovacím centrem shromáždilo několik tisíc seniorů starších 80 let, kteří dorazili na základě falešné výzvy. Tu předtím obdrželi přes mobilní aplikaci WhatsApp. Informoval o tom deník El País, podle něhož nešlo o první podvodné vzkazy v Andalusii.

Fronty před očkovacím střediskem, vytvořeným ve sportovním areálu sevillské univerzity, čítaly dnes dopoledne i přes 4000 lidí. Spolu se seniory totiž přišli i jejich příbuzní jako doprovod. Zdravotnická služba Andalusie (SAS) se rozhodla proto povolat do služby i zdravotníky, kteří měli dnes volno.

„Je třeba mít soucit s těmito starými lidmi, kteří byli podvedeni. Budeme se snažit jich naočkovat co možná nejvíce,“ uvedla mluvčí andaluské regionální vlády.

Na dnešní den bylo pozváno do očkovacího centra na sevillské univerzitě dva tisíce lidí od osmi ráno do osmi večer, ale už krátce po poledni bylo dva tisíce vakcín aplikováno. Místní úřady proto poslaly dalších 2000 vakcín, některé z rezerv, jakož i ty, které byly připraveny na pátek a sobotu. Ujistily nicméně, že naočkováni budou všichni, kdo byli na víkend pozváni.

Místní policie už začala vyšetřovat podvodný vzkaz, v němž stálo, že „všichni lidé starší 80 let, kteří ještě nebyli očkováni, mohou přijít do očkovacího centra Sadus de Bermejales“. Tamní policie vyšetřuje už dvě podobné nepravdivé výzvy – jednu z minulého týdne, která rovněž zvala k očkování bez předešlé registrace, a druhou, která před několika týdny naopak nabádala lidi, aby do očkovacího centra nechodili, i když mají sjednanou schůzku, protože je nedostatek vakcín.

Podle deníku El País se ve Španělsku nepodařilo splnit cíl, že do konce března bude naočkováno 80 procent obyvatel starších 80 let. Deník odhadl, že vakcínu dostalo zatím méně než 70 procent lidí v tomto věku a obě potřebné dávky asi jen třetina. Oficiální statistiky zatím podle věku nejsou kompletní, protože se shromažďují z jednotlivých autonomních regionů.

Ve Španělsku dostalo podle tamního ministerstva zdravotnictví zatím vakcínu proti covidu-19 celkem 8,3 milionu lidí. Obě potřebné dávky aplikovali v této zemi se 47 miliony obyvatel jen 2,8 milionu osob.