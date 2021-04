Předsedové Pirátů, ODS, lidovců, TOP 09 a STAN vyzvali premiéra Babiše, aby podal návrh na odvolání vicepremiéra Karla Havlíčka. Ministr průmyslu a obchodu podle nich hazarduje s budoucností jaderné energetiky v Česku.

Šéfové stran dnes na společné tiskové konferenci vyzvali k co nejrychlejšímu svolání Stálého výboru pro výstavbu bezpečnostních zdrojů a vyzvali předsedu vlády k odvolání vicepremiéra Karla Havlíčka z vlády kvůli nerespektování bezpečnostních doporučení k tendru na výstavbu jaderných bloků elektrárny Dukovany.

Havlíček podle nich hrubě porušil politické dohody, které mezi vládou a opozicí ve věci dostavby Dukovan platily.

„Vicepremiér Karel Havlíček hrubým způsobem narušil existující politické dohody a svými neuváženými kroky hazarduje s budoucností celého jaderného odvětví v České republice, a to včetně navazujícího průmyslu a vědeckých kapacit,“ uvedli šéfové opozičních stran. Havlíček podle nich ohrozil i přípravu výstavby nového bloku v Dukovanech tím, že chaoticky odvolal vládního zmocněnce Jaroslava Míla.

Babiš by podle nich měl tudíž podat návrh na odvolání Havlíčka. Kabinet by neměl podle opozičních lídrů do tendru pustit zástupce z Ruska a Číny a ani je žádným způsobem neoslovovat.