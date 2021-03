Ministr zdravotnictví Jan Blatný odmítá, aby lidé bydlící v Praze mohli cestovat

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nechce lidem bydlícím v Praze umožnit cestovat. Věří, že když omezení fungovala čtyři týdny, půjde to i na Velikonoce. Lidé, kteří chodí pít na Náplavku, by podle něj porušovali nařízení v celé zemi.

Řekl to při jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví.

Na Blatného apeloval pražský poslanec Marek Benda, aby Pražanům na Velikonoce umožnil cestovat s tím, že metropole má rozlohu pouze 600 kilometrů čtverečních a žije v ní 1,25 milionu lidí. Nerozumí, proč by nemohli jet na chaty.

Blatný mu ale namítl, že v Praze jsou místa, kam jít. Je to podle něj například krčský les, který byl prý o víkendu prázdný.

„Není to tak, že by lidé neměli kam jít. Lidi chtějí pít a chtějí jít k řece a my jim v tom musíme zabránit, protože když to řeknu ošklivě, když to celé fungovalo čtyři týdny, proč by to nemělo fungovat na Velikonoce. Když to neuděláme, tak tihle lidi, kteří se neumějí chovat ani ve svém vlastním městě, pojedou do celé země,“ řekl Blatný.

Přiznal, že má z dalšího vývoje obavy. „Když se lidé o Velikonocích utrhnou ze řetězu máme tu veliký průser a 12. dubna otevřeme školy tak na týden,“ dodal Blatný.