V Česku na polovině stanic ČHMÚ padly teplotní rekordy

Na více než polovině měřicích stanic dnes padly teplotní rekordy. Například v Praze na Karlově a v Neumětelích bylo 25,1 °C, v Dobřichovicích rovných 25 °C. Stanice tak zaznamenaly první letošní letní den.

„Teplotní rekord ke dnešnímu dni byl zaznamenán na celkem 79 stanicích měřících alespoň 30 let z celkového počtu 156 stanic. Mezi nimi jsou i stanice měřící 100 a více let. Např. stanice České Budějovice, Rožnov měří už 137 let, Praha Karlov 100 let,“ napsal meteorolog František Šopko na serveru Infomet.

V Neumětelích přitom v noci na dnešek klesla teplota vzduchu na 0,5 °C. Odchylka od odpoledního maxima tak byla 24,6 °C.