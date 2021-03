Počet lidí s covidem v nemocnicích bude klesat velmi pomalu, až v druhé polovině dubna by mohly nemocnice pocítit úlevu, řekl poslancům školského výboru šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

„Až začnou jít dolu všechny kraje naráz, bude pokles rychlejší, ale nyní máme na jednotkách intenzivní péče 1600 pacientů s covidem, což je enormní zátěž, protože podzimové maximum bylo 1200,“ upozornil Dušek.

Lidí napojených na umělou plicní ventilaci nebo vnější krevní oběh (ECMO) je kolem 900, což je třikrát víc, než v době mimo pandemii. „Zátěž půjde dolu velmi pomalu a bude klesat do druhé poloviny dubna. Tam ale věřím, že se to setká se synergickým efektem očkování seniorů,“ dodal Dušek.

Nyní je podle něj naočkováno první dávkou 63 % seniorů starších osmdesáti let, 40 % už má i druhou dávku. Stejný podíl naočkovaných je i mezi zájemci z řad sedmdesátníků.

„V druhé polovině dubna by se efekt mohl setkat s bržděním a mohlo by to jít dolů, ale bavíme se o brždění do konce dubna zcela jistě. Pokud k tomu tedy nepřispěje nějaká hrůza typu nedodržování karantén, izolací, která bude v populaci udržovat motor šíření. Doufám, že ne,“ sdělil Dušek.

Na výboru také dříve upozornil na to, že podle průzkumů desítky procent lidí nedodržují karanténu či izolaci, což vytváří nekontrolovatelné podhoubí šíření nemoci.