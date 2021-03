Dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou je dál neprůjezdná, přibyla další nehoda

Dopravu na dálnici D11 u Chlumce nad Cidlinou ve směru na Hradec Králové dnes od rána komplikují nehody. Ráno to byla nehoda cisterny na 67. kilometru, odpoledne asi o sedm kilometrů blíž nehoda čtyř aut směrem na Hradec.

Jednalo se o nehodu dvou osobních a dvou nákladních aut. Při odpolední nehodě se zranil jeden člověk. Provoz je aktuálně odkláněn z dálnice na 50. kilometru, zpět lze najet na 68. kilometru, řekla ČTK mluvčí hradecké krajské policie Iva Kormošová.

„Hromadná nehoda se stala asi v 16:30 na 60,5 kilometru před sjezdem z dálnice. Souviselo to s kolonou, která se tvořila při výjezdu z dálnice. Jedno z havarovaných nákladních aut zablokovalo dálnici, proto odkláníme provoz již na 50. kilometru,“ řekla odpoledne ČTK Kormošová.

Ranní nehoda cisterny, která se překlopila na bok do příkopu, se stala na 67. kilometru D11 ve směru na Hradec. V místě nehody byla doprava do 15:00 vedena jedním jízdním pruhem, od 15:00 do téměř 17:30 byla dálnice mezi 62. a 68. kilometrem ve směru na Hradec kvůli vyprošťování havarované cisterny uzavřena. Poté se opět otevřel jeden jízdní pruh. Při této nehodě se nikdo nezranil.

Na místě nehody cisterny několik hodin zasahovali hasiči, kteří pomáhali zajistit havarované vozidlo a přečerpat naftu a benzin. Poté bylo možné cisternu vyprostit a odvézt. Souprava vezla přes 24 000 litrů nafty a 14 500 litrů benzinu. (ČTK)