Biden jmenoval první kandidáty na soudce, mezi nimi tři Afroameričanky

Americký prezident Joe Biden dnes oznámil první sérii kandidátů na křesla ve federálních soudech, podle listu The New York Times kladl důraz především na různorodost. Většina kandidátů jsou ženy, tři z nich jsou tmavé pleti.

Biden se podle listu snaží vyvážit soudce nominované svým republikánským předchůdcem Donaldem Trumpem, který jich za čtyři roky v úřadě prosadil do funkcí 220, převážně bělochů mužského pohlaví.

Biden již při své předvolební kampani slíbil, že v případě zvolení bude do federálních soudů prosazovat kandidáty různého etnického původu i s různými profesními zkušenostmi.

Prezident navrhl tři černošské ženy do federálních odvolacích soudů, odkud často vede přímá cesta do nejvyššího soudu. Nejvýznačnější z této trojice je soudkyně Ketanji Brownová Jacksonová, kterou Biden navrhl do pozice ve federálním odvolacím soudu pro federální okrsek District of Columbia (D.C.), na jehož území leží metropole Washington. Brownová Jacksonová by v případě potvrzení Senátem zaujala místo po Merricku Garlandovi, který se na začátku roku ujal funkce ministra spravedlnosti.

Právě odvolací soud v D.C. je považován za místo, kde prezidenti často nalézají kandidáty do vlivné nejvyšší federální soudní instance. Z nynějších devíti členů nejvyššího soudu jich tam v minulosti sloužili tři. Biden se přitom ve své kampani zavázal, že pokud se uvolní v nejvyšším soudu křeslo za jeho vlády, dosadí do něj Afroameričanku.

Prezident se podle první série oznámených kandidátů i podle svých vyjádření hodlá soustředit rovněž na různorodost pracovních zkušeností navrhovaných soudců. Zatímco v minulosti se federálními soudci stávali většinou federální prokurátoři či vysoce postavení právníci ve velkých právnických firmách, nyní jsou mezi kandidáty například členové vojenských soudů, soudů zabývajících se rodinným právem, advokát zabývající se ochranou duševního vlastnictví či správce okresu v jednom z amerických států.

Do odvolacího soudu v sedmém okrsku se sídlem v Chicagu například nominoval Candace Jacksonovou-Akiwumiovou, která působila jako advokátka přidělená k federálním případům ex offo. Tento soud přitom podle NYT dobře vystihuje rozdíl mezi Trumpovým a Bidenovým přístupem. V odvolacím soudu v Chicagu není od roku 2017 žádný soudce tmavé pleti. Trump do něj přitom od té doby doplňoval čtyři soudce, pokaždé však zvolil bělošského muže.

Dnes oznámená série nominací je podle NYT předzvěstí celkového Bidenova přístupu. Ve federálních soudech je nyní volných 68 pozic, dalších 26 se otevře ještě letos. Levicovější křídlo Demokratické strany přitom na prezidenta vyvíjí tlak, aby do soudů jmenoval pokud možno co nejrůznorodější kandidáty ještě před kongresovými volbami v roce 2022, v nichž demokratům hrozí ztráta většiny v Senátu, jenž kandidáty potvrzuje do funkce.