O víkendu v Srbsku očkovali tisíce cizinců, jimž premiérka poděkovala za důvěru. Znamená to snad, že za vakcínou do Bělehradu mohou vyrazit i Češi? Tak jednoduché to není. A je namístě se ptát, proč Srbsko se svými vakcínami zachází právě takto.