Muzeum Kampa stále čistí umělecká díla zasažená loňským požárem v areálu Sovových mlýnů v Praze. Zatím restaurátoři opravili asi dvě třetiny poškozených děl, do června by měla být hotová většina.

Novou strojovnu, která byla požárem zasažena, by mělo město instalovat také do konce června. Skoro rok tedy zabere uvedení muzea a sbírek do původního stavu, řekl předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, která muzeum provozuje, Jiří Pospíšil. (ČTK)