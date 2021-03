Své údaje ve sčítání lidu, domů a bytů poslalo už 2,25 milionu lidí

Své údaje ve sčítání lidu, domů a bytů statistikům elektronicky dosud poslalo zhruba 2,25 milionu lidí. Český statistický úřad (ČSÚ) obdržel do dnešního poledne téměř 1,13 milionu formulářů.

Sčítací on-line systém po sobotních komplikací při zahájení provozu funguje bez potíží.

ČSÚ zatím dostal 960 tisíc kompletně vyplněných formulářů. Dalších 165 tisíc je vypsaných částečně. Jsou v nich údaje za byt a některé členy domácnosti, ostatní dostali odkaz na formulář a musí do něj ještě doplnit informace za sebe. „Při přepočtu na osoby je to dosud celkem 2,250 000 sečtených,“ uvedla mluvčí sčítání.

Podle ČSÚ za první sčítací víkend dorazilo nejvíc formulářů z Prahy a Středočeského kraje, které jsou nejlidnatější. Při přepočítání množství vyplněných formulářů na stovku bytů vede Praha s 19 formuláři na stovku bytů. Další tři příčky ve vyplňování obsadily se zhruba 16 odeslanými formuláři na sto bytů Ústecký, Karlovarský a Středočeský kraj. „Je vidět, že velmi aktivní jsou při on-line sčítání obyvatelé Ústeckého a také Karlovarského kraje, který je co do počtu obyvatel nejmenší v České republice,“ podotkl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Sčítání je povinné pro všechny obyvatele. ČR jich má zhruba 10,7 milionu. Cenzus se koná každých deset let. Začal 27. března a potrvá do 11. května. Do té doby se údaje dají vyplnit a zaslat přes internet. Od 17. dubna pak bude možné vypisovat i papírové formuláře. Doručí je sčítací komisaři. Tiskopisy budou k vyzvednutí ale i na většině pošt. (ČTK)