Ministerstvo financí: Státní dluh letos přesáhne hranici 2,5 bilionu korun

Státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 by se měl vyšplhat až ke třem bilionům korun, informovalo ministerstvo financí. Vyplývá to z informační brožury ministerstva financí Státní rozpočet v kostce.

Za nárůstem bylo zejména vydávání státních dluhopisů, mimo jiné kvůli pokrytí schodku loňského státního rozpočtu, který byl kvůli dopadům pandemie s 367,4 miliardy korun nejvyšší od vzniku ČR.

Hranici dvou bilionů korun státní dluh překonal loni, když stoupl o 410 miliard korun na 2,05 bilionu korun. (ČT24/České noviny)