Anglie dnes vstoupila do další fáze rozvolňování protikoronavirových opatření, a tamní obyvatelé si tak mohou po několikaměsíční uzávěře užívat nových svobod. Povoleno je nově venkovní setkávání až šesti lidí nebo provoz venkovních sportovišť.

Premiér Boris Johnson však vyzval k opatrnosti kvůli narůstajícímu počtu případů nákazy koronavirem v Evropě a variantám, které mohou ohrozit pokrok, jehož Británie dosáhla díky vakcinační kampani. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

„I přes dnešní uvolňování musí všichni i nadále dodržovat pravidla,“ připomněl Johnson s tím, že lidé mají pamatovat na mytí rukou, zakrývání nosu a úst, dodržování rozestupů a hlásit se k očkování, když na ně přijde řada.

Británie v neděli zaznamenala nejmenší denní přírůstek nakažených za posledních šest měsíců. Vzhledem k narůstajícímu počtu nakažených v ostatních evropských zemích je však podle premiéra nevyhnutelné, že se současná vlna projeví i na nárůstu nakažených, hospitalizovaných a úmrtí v Británii, píše agentura AFP.

„Vakcinační kampaň je opravdu působivá i díky všem, kdo se na ní podíleli, ale nevíme, jak je naše současné opevnění silné, jak odolná je naše obrana proti další vlně,“ dodal Johnson.

Zhruba 67milionová Británie dnes zaznamenala 4654 nových případů koronaviru, v porovnání s 5342 z minulého pondělí. První dávku vakcíny dnes obdrželo 293 542 lidí, čímž celkový počet naočkovaných nejméně jednou injekcí stoupl na 30 444 928. Přes 3,6 milionu lidí v Británii obdrželo i druhou dávku.

Plán opatrného návratu k normálnímu životu v Anglii představil Johnson na konci února. Odehrává se ve čtyřech etapách, rozvolnění by mělo vždy předcházet vyhodnocení epidemické situace. Od 8. března se v Anglii otevřely školy a povoleno bylo venkovní setkání dvou lidí. Ode dneška se venku může potkat až šestičlenná skupina nebo dvě různé domácnosti. Další milník Anglii čeká za dva týdny, kdy se otevřou po dlouhém očekávání venkovní prostory restaurací či kadeřnictví, posilovny a vnitřní bazény. Od 17. května by Angličané mohli navštěvovat vnitřní prostory restaurací a barů, zajít si do kina nebo se ubytovat v hotelu. Zvýší se i povolený počet lidí pro setkání vevnitř i venku. (ČTK)