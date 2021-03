Až 90 procent dospělých Američanů se bude moci přihlásit k očkování proti covidu-19 od 19. dubna. Dnes to oznámil prezident Joe Biden, který rovněž vyzdvihl dosavadní nad očekávání rychlý průběh vakcinace v USA.

Američany však upozornil, že boj s koronavirem není u konce, a vyzval je, aby nadále nosili roušky a dodržovali zásady proti šíření nákazy.

„Válku proti covidu-19 jsme zdaleka ještě nevyhráli,“ varoval Biden s odkazem na známky znovu sílícího rozmachu nákazy v USA. „Lidé přestávají být opatrní, což je velmi špatné. Přicházíme o těžko dobyté zisky,“ dodal s tím, že by některé státy měly přehodnotit svá nedávná rozhodnutí ohledně rušení omezení ekonomického života. „Noste roušky. Je to vlastenecká povinnost,“ pokračoval.

Podle databáze listu The New York Times je nyní v USA sedmidenní klouzavý průměr nových nákaz na hodnotě 63 000 infikovaných za den, což je podobné jako loni v říjnu. Ještě před dvěma týdny přitom činil 54 000.

V zemi se v posledním týdnu očkovalo průměrnou rychlostí kolem 2,7 milionu injekcí za den, v drtivé většině přitom šlo o vakcíny společností Pfizer/BioNTech a Moderna. Americké středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dnes přitom analýzou dat ohledně již naočkovaných Američanů potvrdilo výsledky poslední fáze klinických testů, podle nichž oba preparáty poskytují velmi účinnou ochranu před covidem-19.

Vedení státu New York dnes prohlásilo, že plánuje otevřít rezervační systémy očkování pro lidi starší 30 let již v úterý, od 6. dubna pak bude mít nárok na injekci každý občan starší 16 let. New York a sousední New Jersey nyní registrují nejvyšší počet nových nákaz vzhledem ke svému počtu obyvatel ze všech amerických států. Alespoň jednu dávky vakcíny dostalo v New Yorku, který je čtvrtým nejlidnatějším státem, 30 procent dospělých.

Spojené státy jsou zemí s nejvyšším počtem zemřelých po nákaze koronavirem, od začátku pandemie registrují bezmála 550 000 obětí. Biden původně po lednovém nástupu do funkce slíbil, že za prvních 100 dní svého prezidentství lékaři v USA podají 100 milionů vakcín. Později svůj slib zdvojnásobil, podle The New York Times jsou nyní USA na cestě tento nový cíl splnit. (ČTK)