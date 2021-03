Izraelští policisté dnes v Haifě zastřelili třiatřicetiletého izraelského Araba, který mával nožem. Incident obnovil kritiku týkající se nadměrného používání síly vůči Arabům ze strany izraelských bezpečnostních sil.

Příbuzní Muníra Anabtávího řekli, že muž trpěl mentální poruchou a že sami zavolali na pomoc policisty. Ti ale oznámili, že začali střílet, když je Anabtáví ohrožoval. Úřady incident vyšetřují.

„Řekla jsem jim, že dělá potíže, netušila jsem, že na něj začnou střílet a zabijí ho,“ řekla v televizi Anabtávího matka.

Komunita izraelských Arabů dlouhodobě obviňuje izraelskou policii, že proti Arabům postupuje razantněji než proti židovskému obyvatelstvu.

Loni izraelští policisté zastřelili na Starém Městě v Jeruzalémě autistického Palestince, jehož chování mylně vyhodnotili jako podezřelé.

K dnešnímu incidentu policie sdělila, že byla přivolána v Haifě zasáhnout a že na policisty zaútočil muž s nožem a jednoho zranil.

Rodina ale věc popsala jinak. Matka řekla, že zavolala policisty s prosbou, aby zavezli syna do nemocnice, protože se necítí dobře. Mužova teta vypověděla, že Anabtáví neútočil na policisty, ale chtěl zabít sám sebe. Při střelbě ho zasáhlo pět ran do trupu. „Měli pušky, proč ho nestřelili do nohy, do ruky?“ prohlásila.

Policie zveřejnila videozáběry incidentu, ale rodina je toho názoru, že nepostihují vše. Tvrdí, že police má být připravená zastavit podezřelého bez toho, aby ho zabila. (ČTK)