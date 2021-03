Vláda odvolala zmocněnce pro jadernou energetiku Míla

Vláda odvolala zmocněnce pro jádro Jaroslava Míla. Agenda dostavby Dukovan přejde podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka právě pod jeho resort. Na přípravě tendru se podle něj budou moci podílet pouze osoby s bezpečnostní prověrkou.

Havlíček vysvětlil Mílovo odvolání právě chybějící prověrku. „Proto jsme v posledních dnech začali převádět agendu zmocněnce pro jádro pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Za klíčová jednání budou zodpovědní lidé, kteří mají bezpečnostní prověrku, což pan Míl nemá,“ vysvětlil jeho odvolání Havlíček.

Upřesnil, že jeho resort připravuje vytvoření sekce, která bude mít svého náměstka a bude odpovědná za přípravu jádra.

Havlíček zdůraznil, že komunikace v posledních dnech byla složitá proto, že byla zvláštní skupina pod Mílem a současně skupina pod jeho resortem. Proto podle něj komunikace nefungovala.

„Několikrát jsme na to upozorňovali, že situace není dobrá, nepotkávaly se informace tak, jak by měly, současně se to projevilo velmi patrně v posledních dnech. Rozhodli jsme, že skupinu vládního zmocněnce postupně naintegrujememe pod ministerstvo,“ dodal s tím, že zmocněnci děkuje za jeho práci.