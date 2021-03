Sociální demokracie v rámci předvolební kampaně slibuje lidem, že je nenechá padnout. Chce také spolu s odbory vyhlásit konec levné práce. Příjmy na své sliby chce najít v progresivním zdanění, bankovní a digitální dani.

ČSSD představila program, co má stát dělat po koronavirové pandemii. Součástí je konec levné práce. Lidé by se neměli bát o svá místa a neměli by muset přecházet na méně placenou práci.

V souvislosti s tím ČSSD připomněla svůj záměr změnit pracovní zákoník, podle něhož by všichni zaměstnanci měli nárok na pět týdnů dovolené, zkrácenou pracovní dobu nebo automatickou valorizaci minimální mzdy.