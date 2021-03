Petr Kellner zahynul při pádu vrtulníku na Aljašce, píší The New York Times

Podle listu New York Times je mezi oběťmi pádu vrtulníku na Aljašce český miliardář Petr Kellner. Při nehodě zahynuli i další čtyři lidé. O nehodě píše i agentura AP.

Petr Kellner v roce 2007. Zdroj: ČTK/PR

Pád vrtulníku a totožnost obětí potvrdil také Úřad veřejných informací aljašského ministerstva veřejné bezpečnosti nasvém serveru. Úřad doplnil, že už byly informovány rodiny obětí. Podle něj je mezi oběťmi leteckého neštěstí 56letý muž jménem Petr Kellner z České republiky. Mezi mrtvými je podle policie i další muž z Čech, padesátiletý Benjamin Larochaix. Při pádu zahynuli i další tři lidé včetně pilota, jeden člověk je ve vážném, ale stabilizovaném stavu v péči nemocnice v Anchorage.

Podle informací NYT se vrtulník vezoucí skupinu lyžařů zřítil v blízkosti ledovce Knik na Aljašce. Předpokládá se, že se skupina chtěla v oblasti věnovat heliskiingu, tedy lyžování, při němž jsou lyžaři vysazeni z vrtulníku. Příčina pádu stroje Airbus AS350B3 patřícího společnosti Soloy Helicopters z aljašského města Wasilla se stále vyšetřuje.

O možném pádu stroje se aljašští státní policisté dozvěděli v sobotu ve 22:00 místního času, když vrtulník nedorazil na místo přistání a svědci viděli trosky v oblasti ledovce Knik. Na místě poté našli pět obětí a jediného přeživšího. Mezi oběťmi jsou krom Kellnera a Larochaixe také dva z místních průvodců a pilot vrtulníku.

Heliskiing je extrémní sport, při němž je jen malý prostor pro chyby. V posledních letech se stal magnetem pro všechny, kdo hledají nový způsob vzrušení. Vrtulníky lyžaře dopravují do odlehlých částí hor na neporušený sníh. Chata, která vrtulník pro Kellnerův let najala, nabízí týdenní pobyty za 15 000 dolarů plus služby vrtulníku. V prohlášení vydaném v neděli večer její majitelé vyjádřili nad nehodou lítost. „Za 17 let, co tyto akce provozujeme, jde o první podobnou událost,“ uvedli s tím, že Kellner byl jejich častým hostem a přítelem. (ČTK)