V kostele na Českolipsku objevili před Velikonoci křišťálový boží hrob

Boží hrob z křišťálu objevili v kostele Povýšení svatého kříže v Kunraticích u Cvikova na Českolipsku. Teprve světlo odhalilo, jak krásná památka se v kostele léta ukrývala. Stáří díla posoudí památkáři, farář jej odhadl na 100 až 150 let.

Stovky ručně broušených kamenů upevněných do koženkového papíru tvoří vitráž, jíž může procházet světlo. Objev práce starých sklářských mistrů je pro Kunratice překvapením. Foto: Radek Petrášek, ČTK



Je to laický odhad, posoudit to budou muset památkáři, řekl dnes ČTK kunratický farář Rudolf Repka. Boží hrob také bude potřebovat zásah restaurátorů, i když je v překvapivě dobrém stavu, byť pokrytý prachem.

Boží hrob je symbolické zpodobnění Kristova hrobu, které se v katolické církvi tradičně staví v kostelích vždy o Velikonocích. Jde vlastně o 14. zastavení křížové cesty, které si křesťané připomínají o Velkém pátku. V českých zemích se božích hrobů mnoho nedochovalo. „Takový boží hrob, jako vidíme tady, jsem ale neviděl nikdy a nikde, podle mne je to naprostá rarita, alespoň v Česku,“ řekl Repka.

O tom, že takovou památku v kostele má, věděl. Spodní část s tělem Krista léta sloužila jako podstavec sousoší piety. Horní část ale objevili až letos.

„Tam, kde byla uskladněná, se jevila jako dřevěná skříňka, bylo tam málo místa a tma. Myslel jsem si, že je to přepravní bedna na obraz,“ řekl farář. Skříň ale skrývala barevnou vitráž tvořenou stovkami barevných skleněných kamenů. Ústředním motivem je kříž, který stojí na dřevěné arše úmluvy, po stranách klečí andělé.

Práce starých sklářských mistrů byla dnes pro všechny překvapením. „Zaskočilo mě to, nic podobného jsem nečekal,“ řekl David Sobotka, manažer nedaleké sklárny Pačinek Glass, která má kostel v pronájmu a v minulém roce ho proměnila v Křišťálový chrám. Boží hrob je podle něj tvořen šatony, což jsou broušené skleněné perle používané mimo jiné na ověscích křišťálových lustrů.

Vzhledem k odhadované době vzniku jde o stovky ručně broušených kamenů, které jsou upevněné do koženkového papíru, takže tvoří vitráž, kterou může procházet světlo. Podobná skleněná vitráž lemuje i dolní část, která zpodobňuje hrob s ležícím Kristem.

Kdy a jak se toto dílo do kostela dostalo, není jasné. Kunratice byly převážně německou obcí, která se po druhé světové válce s odsunem Němců téměř vylidnila. Mnohé informace se tak ztratily. Podle starosty Michala Iwanejka (NEZ) by ale na některé otázky mohli odpovědět odsunutí němečtí obyvatelé obce, kteří se do Kunratic rádi vracejí.

I když dnes v kostele boží hrob postavili, veřejnost ho zatím neuvidí. Ve zdejším kostele se velikonoční mše neslouží a koronavirová opatření zatím nedovolují ho otevřít turistům. (ČTK)