Aktualizace: Myanmarská armáda dnes zabila nejméně padesát lidí, když střílela do demonstrantů protestujících proti puči. Odhady mluvily o více než 300 zastřelených civilistech od začátku protestů; dneškem počet obětí prudce vzrostl. (Reuters)

In Myanmar’s southern town of Dawei, security camera footage shows forces opening fire on a passing motorbike and then taking a wounded person away #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/tENhOZchsI

— Matthew Tostevin (@TostevinM) March 27, 2021