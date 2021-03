Začíná sčítání lidu. Do kdy je třeba formulář vyplnit a jak stát chrání vaše údaje?

O půlnoci z dneška na sobotu v Česku po deseti letech začíná sčítání lidu. Potrvá do 11. května.

V prvních dvou týdnech lidé budou vyplňovat údaje elektronicky. Ti, kteří se nesečtou online, pak budou moci od 17. dubna do 11. května vypsat papírový tiskopis.

Sčítání je povinné. Sečíst se musí všichni obyvatelé republiky, kterých je kolem 10,7 milionu. Letos se bude vyplňovat zhruba o polovinu méně údajů než při posledním cenzu v roce 2011. Statistici řadu informací získají z registrů.

„Průměrná doba vyplnění je 15 minut. Počítáme, že v průměru připadne deset minut na bytovou část a pět minut na osobu. Záleží na tom, kolik otázek vyplňujete,“ vysvětlil předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

„Snažili jsme se sčítání koncipovat maximálně šetrně vůči občanům, co se týká množství a citlivosti otázek, i způsobu sečtení,“ doplnil Rojíček. Takzvaný rozhodný okamžik, ke kterému se údaje vyplňují, je právě z pátku na sobotu.

Do elektronického formuláře se lidé přihlásí číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku. Zapsat mohou údaje i za další členy domácnosti, mohou jim také poslat odkaz. Za ty, kteří nemají přístup k internetu, nebo mají z elektronického sčítání obavy, mohou údaje online zadat jejich blízcí. Vyplňování se dá přerušit, je možné si data uložit a pokračovat později.

Elektronicky bude možné formuláře vyplnit a odeslat do 9. dubna. Podle statistiků je online sečtení jednodušší. Všechny odpovědi není nutné vypisovat, stačí vybírat z nabídky. Ti, kteří se nesečtou přes internet, pak budou od 17. dubna do 11. května vyplňovat papírové tiskopisy. Ty budou k vyzvednutí na většině pošt, nebo je doručí sčítací komisaři.

Údaje o bytu se zapisují za celou domácnost. Dotazy se týkají výměry bytu, počtu místností či patra. Statistici zjišťují, zda má bydlení plynovou přípojku či kuchyň, nebo kuchyňský kout.

V části o osobách se zadává obvyklé bydliště i bydliště po narození, zaměstnání, škola či dojíždění. Uvedení víry a národnosti je nepovinné.

Právě práci či výuku ovlivnila covidová omezení. Žáci a studenti se učí na dálku, lidé pracují často z domova. Podle statistiků by se do kolonek měl zanést obvyklý stav, ne dočasné změny kvůli uzávěře.

Rojíček podotkl, že distanční výuka je dočasná a děti se do škol vrátí. Práce z domova ale nemusí být jen výjimečná záležitost kvůli epidemii. „Jsme si vědomi toho, že řada lidí úplně neví, jak to bude, do jaké míry budou firmy měnit režim a nechávat lidi na home office systémově, protože zjistily, že je to efektivnější a levnější. Pokud lidé tuší, že to tak víceméně bude i po skončení lockdownu, měli by to reflektovat,“ řekl šéf ČSÚ.

Podle průzkumu plánuje svá data odeslat elektronicky sedm z deseti Čechů a Češek. Podle Rojíčka se postup sčítání testoval a kybernetická ochrana je silná. „Vše procházelo důkladným testováním. Z hlediska kybernetické bezpečnosti jsme kladli mimořádný důraz na uložení dat. Jsou na území ČR v cloudu, který provozuje stát. Přístup je umožněn jen vybraným pracovníkům statistického úřadu,“ řekl Rojíček.

Systém je podle něj pod „silnou kybernetickou, ale i fyzickou ochranou“. Je nastaven tak, aby případný nápor sčítaných zvládl. Údaje k identifikaci lidí se pak vymažou. Slouží jen ke kontrole, mají bránit duplicitám. Data ČSÚ žádným úřadům nepředá.

Formulář bude na webu www.scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání21, kterou si bude možné stáhnout. Elektronický dotazník bude vedle češtiny ještě v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině. Dotazy v češtině, angličtině a ruštině zodpoví pracovníci na linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. K dispozici je i chatbot či živý chat s operátorem. (ČTK)