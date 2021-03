Epidemie, které čelíme od druhé poloviny ledna, je jiná, než ta předchozí, řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). “Virus se zásadně změnil a zásadně se musel změnit náš přístup k němu,“ sdělil poslancům k žádosti o prodloužení nouzového stavu.

Zásadní změnou bylo podle Blatného mimo jiné zavedení respirátorů, což může podle něj mít „mocný efekt“. Dále přispělo i omezení pohybu mezi okresy, přičemž efektivnost tohoto opatření může podle svých slov dokázat na datech. Důležité bylo také zavření škol a školek a testování zaměstnanců.

„Očkování se nám daří, to je fakt. A bude to jen lepší,“ prohlásil Blatný u řečnického pultu před poslanci. Uvedená opatření by proto nechal ještě v platnosti, aby už nebylo třeba v budoucnu žádat o další prodloužení nouzového stavu.

Stávající opatření by beze změny měla platit do Velikonoc včetně. Od 6. do 9. dubna chce Blatný situaci znovu vyhodnotit a podle toho postupovat dál, včetně například chystaného návratu dětí do škol. Ten vidí jako možný nejdříve od 12. dubna.