Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal poslance o prodloužení nouzového stavu. „Pevně doufám, že to bude poslední lockdown. Tento je nejdůležitější,“ řekl ve Sněmovně s tím, že doufá, že vláda neudělá stejnou chybu jako před Vánoci.

Lockdown podle něj zafungoval, stav v nemocnicích je ale podle jeho slov „stále nedobrý“. Zopakoval, že nejdůležitější je očkování a že jeho vláda objednala dostatečný počet vakcín.

Premiér znovu vyzval k užívání léku bamlanivimab. „Bamlanivimab propaguji všude a je škoda, že se to nevyužívá. To, že není dostatek klinických studií nebo nějaké papíry, není podstatné. Podstatné je, že to funguje,“ uvedl premiér. Vir je podle Babiše zabiják a zabíjí i mladší ročníky.