Poslanci dnes projednávali podobu plánu obnovy, který dokončuje ministerstvo průmyslu. Opozice kritizovala způsob, jakým vláda jednala o rozdělení více než 170 miliard, které Česko dostane.

Zástupci opozice dnes při mimořádném bodu jednání požadovali, aby vláda o podobě fondu ještě intenzivněji jednala, a to ne pouze v rámci meziresortních řízení, ale také s poslanci. Vláda bude nicméně muset plán zaslat do Bruselu již za měsíc a schválit ho má v polovině dubna.

První verzi plánu obnovy vytvořil Babišův kabinet v říjnu, tehdy na něm ale nepanovala shoda ani v rámci koalice Plán bojkotovali ministři za ČSSD.

Opozice je toho názoru, že i po konzultacích se sociálními partnery a zástupci průmyslu hrozí, že velká část z balíku ve výši 172 miliard zamíří na „záplatu děr ve státním rozpočtu“ nebo do firem, které by podle opozice neměly být hlavními příjemci balíku peněz.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je problematické také to, že vláda nedostatečně zdůrazňuje investice do digitalizace. „Peníze nevedou k digitalizaci, aby se z nás stal digitální tygr,“ prohlásil Bartoš, který rovněž poukázal na nedávné kybernetické útoky na zdravotnická zařízení.

Místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík nicméně kvitoval, že se debaty o rozdělení peněz v posledních týdnech začaly zlepšovat. I přesto zdůraznil, že by měla vláda podobu plánu ještě přehodnotit směrem k investicím.

Ty jsou nicméně podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) dostatečné a odmítl, že by například peníze na modernizaci železnic byly investicemi „do betonu“. „Jedná se o investice do chytrých systémů,“ řekl Havlíček, který mluvil ze všech řečníků nejdéle. Poukázal také na to, že z plánu půjdou peníze také do zdravotnictví nebo na podporu výzkumu a vývoje. „Představa, že budeme přesouvat komponenty v rámci desítek miliard, je naprosto vyloučená,“ odmítl nicméně Havlíček větší přesuny peněz v rámci plánu.

V průběhu necelé půl druhé hodiny, kdy poslanci o bodu jednali, se o slovo přihlásil také ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), podle kterého by měla vláda začít rovněž připravovat plán, jak využít další peníze z EU. Kromě asi 172 miliard dotací totiž bude mít Česko nárok také na 400 miliard ve formě úvěrů.

Původně mělo Česko z Bruselu čerpat přes 180 miliard, dlouhodobě ale plán obsahoval položky za více než čtvrt bilionu. V posledních týdnech proto ministerstvo průmyslu plán seškrtalo, méně peněz půjde například na dopravní projekty, které se zaměří primárně na oblast železniční dopravy. Již dříve muselo Česko v plánu škrtat projekty, které neprošly přes konzultaci s Evropskou komisí, jednalo se například o peníze na opravy silnic nebo o dotace na programy ministerstva financí.