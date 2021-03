Ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi (ČSSD) se nelíbí, že o tendru na Dukovany by měla rozhodnout příští vláda, ale zájemci se mají oslovovat už nyní. „Pro mě je tento krok nepochopitelný,“ prohlásil.

Petříček upozornil na podle něj „jasné vyjádření“ bezpečnostní komunity, která upozorňují na rizika tohoto investičního projektu. Projekt dle Petříčka bude vytvářet možnou závislost, a proto je nutné zohlednit i bezpečnostní rizika. „A jak se vyvarovat možným hrozbám,“ dodal ministr zahraničí.

Riziko ale podle něj představuje i to, že se tendr odkládá. „Odkládá se něco, co mohlo být dořešeno v tomto volebním období,“ řekl Petříček a dodal, že to může vést až k tomu, že zabijeme českou jadernou politiku.