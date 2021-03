Evropská komise je v kontaktu s investorem (firma R-PHarm), který má na starosti ruskou vakcínu Sputnik V. Do EU by mohl začít dodávat vakcíny až od třetího kvartálu letošního roku, údajně by šlo až o 50 milionů dávek během čtyř měsíců.

Podle premiéra Andreje Babiše to včera na jednání lídrů EU řekla šéfka EK Ursula von der Leyenová. Vakcínu Sputnik V nyní zkoumá Evropská agentura pro léčivé přípravky v průběžném hodnocení.