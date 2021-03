Očkovaní lidé by mohli mít v rámci nového systému PES výjimky pro účast na akcích, řekli na tiskové konferenci ministr Blatný a hygienička Svrčinová. Týkalo by se to ale až nejmírnějšího stupně protiepidemického systému.

Očkovaní lidé by mohli mít umožněný vstup na akce, ostatních by se týkalo PCR testování. Měli by pak digitání pasy, které budou validní dva dny od provedení testu.

„Rozvolňování budeme dělat řízeně, nikoliv paušálně. Aby byla jistota, že člověk nemůže přenést nemoc na druhé během dané akce. Je to v souladu s tím, co chystá Evropská unie,“ doplnil Jan Blatný.