Joe Biden odmítl, že by USA měly nechat děti bez doprovodu dospělých na americko-mexické hranici „vyhladovět“. Zároveň připustil, že se americké jednotky nestihnou do 1. května stáhnout z Afghánistánu. (C-Span)

“I’m not going to do it. I’m not going to do it” pic.twitter.com/bE7840rqRQ

— Acyn (@Acyn) March 25, 2021