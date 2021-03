Co najdete v pátečním vydání?

– Zeman už se nebude mračit, s Babišem našli společnou řeč

– Unijní peníze na reformu penzí nepůjdou

– Nové léky proti covidu-19 se musí dát včas. A to je problém

– Flétnistka za mřížemi a advokátka bez licence: běloruské ženy na barikádách

– Covid v ČR: Horečka konečně klesla pod čtyřicet. Jenže nikdo neví proč

– Mám dny, kdy nechci vědět, jestli to přežili, říká hasič-sanitář

– Komentář: Co v Glasgowě řekl Kúdela Kamarovi a co to říká o nás

– Nové Palánovy rozhovory jsou jako ponor do hlubiny utrpení

Kontext N:

– Tři osudové krize soustředěné ve 21. století nemohou zůstat bez následků

– Každodennost filozofa i náruživého poutníka

– Na Bidena v Oválné pracovně dohlíží Chávez