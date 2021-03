Plzeňské dopravní podniky vypsaly výběrové řízení na 24 dlouhých tramvají. Měly by mít mimo jiné antikolizní systém. Jedno vozidlo by mělo vyjít na 77 až 80 milionů korun. Na linku 4 by první vozy mohly vyjet v roce 2024. (Zdopravy)