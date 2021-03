Basketbalista Magic Johnson, moderátor Arsenio Hall a herec Danny Trejo se nechali veřejně očkovat před televizními kamerami v Los Angeles. Každý z nich dostal jinou vakcínu. Cílem bylo povzbudit menšiny k očkování. (CBS)

WATCH: Magic Johnson, Arsenio Hall, and Danny Trejo were vaccinated during a public event in Los Angeles on Wednesday. All three celebrities received different vaccines in hopes of encouraging others to get vaccinated. pic.twitter.com/ax1vq9QVad

— CBS News (@CBSNews) March 25, 2021