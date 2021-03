Britský premiér Boris Johnson nevylučuje, že vstup do některých hospod byl mohl být podmíněn předložením vakcinačního certifikátu. Británie by podle něj také mohla ještě zpřísnit cesty z Francie, včetně příjezdů autodopravců.

Británie by se tak mohla bránit šíření nových variant covidu-19 ze zbytku Evropy, kde je situace složitá, řekl dnes podle agentury Reuters ministerský předseda britským zákonodárcům.

Johnson míní, že některé hospody by mohly po zákaznících vyžadovat potvrzení o očkování. Podle Reuters je to myšlenka, která byla dříve považována za nepravděpodobnou.

V Británii dostalo do dneška první dávku vakcíny proti covidu podle oficiálních statistik 28,653.523 lidí, což je nejvíc v Evropě. Přes 2,5 milionu Britů dostalo i druhou dávku. V zemi, která má zhruba 67 milionů obyvatel, tak sílí volání po rychlejším otevírání ekonomiky.

Johnson dnes vyjádřil názor, že „základní koncept očkovací certifikace by nám neměl být zcela cizí“. Poukázal na to, že například chirurgové musí být očkováni proti žloutence typu B.

Na otázku, zda by mohlo být vyžadováno potvrzení o očkování také od běžných občanů mířících do hospody, premiér odpověděl: „Myslím, že to je něco, co by mohlo záležet na každém hospodském.“ Veřejnost podle něj o takových otázkách „hluboce přemýšlí“.

„Lidé, lidské bytosti, instinktivně poznají, když je něco pro ně nebezpečné a nepříjemné, a vidí, že covid je kolektivní hrozbou, a chtějí po nás jako po své vládě a po mně jako po premiérovi, abychom podnikli všechny kroky pro jejich ochranu,“ řekl Johnson.

Ještě minulý týden, když představoval harmonogram rozvolňování pro Anglii, Johnson vyloučil, že by vláda zavedla systém vakcinačních pasů. Někteří ministři ale upozornili, že nějaké průkazy o očkování by Britové mohli potřebovat například pro cesty do zahraničí.

Johnson dnes rovněž naznačil, že by Británie mohla ještě zpřísnit omezení příjezdů z Francie kvůli mutacím koronaviru.

Británie zakázala nejméně do 17. května cesty do zahraničí s výjimkou cest za účelem práce, studia nebo ze zdravotních důvodů. Ministři mají opatření zhodnotit v dubnu.

Podle Johnsona situace na kontinentě vypadá obtížně. Premiér naznačil, že Británie by mohla zavést povinnost testování pro autodopravce přijíždějící z Francie, i když by to mělo dopad na obchodní toky. „Myslím, že nyní se musíme ve vší vážnosti podívat na situaci u Lamanšského průlivu. Obávám se, že nemůžeme vyloučit přísnější opatření a zavedeme je, pokud to bude nutné,“ řekl Johnson.

Británie dnes eviduje 5605 nových případů koronavirové nákazy za poslední den a smrt 98 infikovaných. Dohromady už testy v Británii prokázaly více než 4,3 milionu případů covidové infekce a 126.382 úmrtí, což je nejvíc v Evropě. (ČTK)