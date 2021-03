Německá vláda zvažuje zamezení cest na zahraniční dovolené

Německá vláda zvažuje dočasné znemožnění cestování na dovolené do zahraničí. Řekla to dnes v Berlíně mluvčí německé vlády Ulrike Demmerová. Další opatření proti cestám do zahraničí si přeje i bavorský premiér Markus Söder, informovala dnes agentura DPA.

Německá vláda zkoumá, zda by mohla kvůli pandemii covidu-19 přechodně zamezit cestování Němců do jejich oblíbených destinací v zahraničí. „Nyní to prověří příslušné resorty,“ řekla Demmerová v Berlíně.

Německá vláda tak reaguje na prudký růst rezervací letů na španělský ostrov Mallorca. Německá vláda totiž 14. března Baleárské ostrovy vyškrtla ze seznamu rizikových covidových oblastí a zrušila i varování před cestami na souostroví. Počet nově infikovaných na ostrově totiž klesl pod 50 na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní.

Pro německé cestující to znamená, že po návratu z Mallorky už nemusí do karantény, ani nemusí předložit potvrzení o negativním testu. Zástupci spolkové vlády a zemských vlád se však v pondělí dohodli, že pro všechny pasažéry, kteří se letecky vrací do Německa, by měla platit povinnost testu. Letecké společnosti mezitím slíbily, že o Velikonocích budou pasažéry před návratem z Mallorky do Německa testovat.

Nynější prověření možnosti zavedení nových opatření jde nad pondělní rozhodnutí, ale Demmerová neuvedla podrobnosti. Mluvčí německého ministerstva zahraničí však podle DPA řekla, že se neplánuje všeobecné varování před cestami do zahraničí, které platilo na začátku pandemie loni na jaře.

Také podle bavorského premiéra Södera musí Německo v aktuální koronavirové krizi důsledně zasáhnout proti cestování do zahraničí. Minimálním požadavkem podle něj je, aby „každý, kdo opustí Německo a vrátí se, musel předložit negativní test“. „A byl bych raději, kdyby nás napadlo ještě pár dalších opatření,“ prohlásil Söder v bavorském zemském sněmu v Mnichově.

Podle bavorského premiéra je „pro lidi zkrátka obtížně pochopitelné a přijatelné“, že si v Německu nemohou objednat rekreační pobyt, ale na Mallorce mohou strávit velkou dovolenou. „A když pak následuje ještě rozhodnutí, že člověk prakticky může cestovat bez jakéhokoli ochranného konceptu, je to špatně,“ dodal Söder.

Někteří obyvatel Baleár se kvůli přívalu německých turistů obávají zhoršení epidemické situace a kritizují i to, že zatímco cizinci k nim přijet mohou, z většiny španělských regionů k nim lidé o Velikonocích nebudou smět dorazit. Také v Německu, které bojuje se třetí vlnou pandemie, platí přísná uzávěra, která byla tento týden prodloužena do 18. dubna. (ČTK)