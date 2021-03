„Václavům Klausům bych vzkázal, ať si to sem jdou zkusit.“ Profesionální hasič Michal Giertl pracující na covidové JIP v Sokolově by zlehčovačům pandemie ukázal pacienta, kterého lékař právě uvádí do umělého spánku. Pak by prý mnozí možná změnili názor.