Suezský průplav zablokovala včera ráno velká kontejnerová loď, která najela na mělčinu. Vyprostit se jí snaží tažné čluny, plavidlo ale může uvíznout na místě několik dnů. Blokáda může mít dopad na mezinárodní obchod. (BBC)

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2

— Marcel Dirsus (@marceldirsus) March 23, 2021