Ve věku 87 let zemřel americký herec George Segal. Byl nominován na Oscara za svou roli ve filmu Kdo se bojí Virginie Woolfové. Za roli ve filmu Na úrovni získal Zlatý globus. Známý je i z válečného velkofilmu Most u Remagenu. (Variety)

George Segal has died at 87. The genial actor was a staple of films of the 1970s such as “A Touch of Class,” “The Hot Rock” and “Fun With Dick and Jane.” https://t.co/4lH8TNy8Hz pic.twitter.com/BSy7Fd28qr

— Variety (@Variety) March 24, 2021