Britský premiér Boris Johnson podle bulvárního listu The Sun dnes řekl, že za úspěchem vakcinační kampaně ve Spojeném království stojí kapitalismus a chamtivost. Komentáře podle listu Johnson později litoval.

„Důvodem, proč máme vakcinační úspěch, je kapitalismus, je to kvůli chamtivosti, přátelé,“ řekl podle The Sun premiér při jednání s konzervativními zákonodárci. Později Johnson podle The Sun dodal: „Vlastně lituji, že jsem to řekl“. Následně prý opakovaně zákonodárce požádal, aby na to zapomněli.

Johnsonova kancelář agentuře Reuters v tuto chvíli odmítla poskytnout komentář.

Británie postupně uvolňuje protikoronavirová opatření na základě plánu, který je podložen úspěchem vakcinační kampaně. První dávku vakcíny proti covidu-19 již obdrželo více než 28 milionů obyvatel.

Nejmenovaný činitel EU dnes řekl, že Evropská komise rozšíří možnosti omezit vývoz vakcín proti covidu-19 do Británie a dalších zemí s vyšší mírou očkování, aby pokryla případy, kdy výrobci vakcín neplní své smluvní závazky vůči EU. (ČTK)