Sdružení francouzských profesionálních vinařů a someliérů vyzvalo vládu k prioritnímu naočkování proti covidu-19. Organizace argumentuje tím, že vinaře ohrožuje ztrátu čichu a vnímání chutí, která často doprovází onemocnění covid-19.

Uvedla dnes agentura AFP. Vedle zdravotníků nyní ve Francii dostávají vakcínu především senioři.

„Myslíme si, že na lidi, kteří se živí degustací (vín), a to hlavně na enology a someliéry, a jejich aktivity mimořádně silně doléhá čichotupost a ztráta chuti,“ uvedl předseda jednoty francouzských profesních znalců vín Didier Fages. Sdružení poukazuje na výsledky výzkumu, který samo iniciovalo. Z něj vyplývá, že až 40 procent profesionálních vinařů, kteří ztratili kvůli covidu-19 vnímání chutí a vůní, bylo znevýhodněno ve své práci. Podle Fagese covid-19 představuje pro enology hrozbu, že nebudou moci na určitou dobu či trvale vykonávat své zaměstnání.

V současnosti jsou ve Francii očkovány osoby ve věku 75 let a více či lidé starší 65 let, již mají závažné onemocnění. Naočkovány byly také některé klíčové profese pro chod státu, například zdravotníci. Podle vládních údajů z pondělí ve Francii dostalo alespoň jednu dávku vakcíny 6,4 milionu lidí.

K rychlejšímu očkování proti covidu-19 vyzval dnes francouzský prezident Emmanuel Macron. Francouzská vláda do poloviny dubna hodlá vakcínu podat deseti milionům lidem, 20 milionům do poloviny května a 30 milionům do poloviny června. (ČTK)