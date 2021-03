Americký prezident Joe Biden vyzval k zákazu zbraní určených pro válečné konflikty. „Ať Senát schválí ty dva zákony, které už přijala Sněmovna. Tohle musí skončit,“ reagoval na včerejší střelbu v Coloradu, kde muž použil pušku AR15. (ABC)

Pres. Biden on Boulder mass shooting: "I even hate to say it, because we're saying it so often: my heart goes out. Our hearts go out for the survivors." https://t.co/YnJgFCnfWJ pic.twitter.com/gYH4dZ5gSf

— ABC News (@ABC) March 23, 2021