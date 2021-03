Při rozsáhlém požáru uprchlického tábora v Bangladéši zahynulo nejméně 15 lidí, dalších 400 lidí je nezvěstných. V táboře žil téměř milion Rohingů, kteří utekli před genocidou ze sousedního Myanmaru. (Reuters)

A general view of a Rohingya refugee camp after a fire burned down all the shelters in Cox's Bazar, Bangladesh, March 23, 2021. REUTERS pic.twitter.com/wyJ8I2KhJa

