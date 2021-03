„Hnutí SPD nepodpoří prodloužení nouzového stavu,“ oznámil předseda Tomio Okamura. Lidé by se podle Okamury měli vrátit do práce a děti do škol. Chránit by se měly pouze ohrožené skupiny.

Podle SPD je nepřijatelné, že občané nemohou cestovat mezi okresy a navštěvovat se mezi sebou.