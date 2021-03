Izraelci už počtvrté za poslední dva roky začali volit nový parlament. Politici ráno na poslední chvíli zvali voliče k urnám a šéfka volební komise Orly Adesová řekla, že se komise pokusí sečíst všechny hlasy do středečního odpoledne.

Právo odevzdat hlas má 6,5 milionu Izraelců. „Pracoval jsem pro vás celý život a nyní vás žádám, abyste šli a dali hlas (straně) Likudu. Když získáme ještě dvě parlamentní křesla, budeme mít silnou pravicovou vládu bez (dosavadního šéfa opozice Jaira) Lapida, bez střídání (na postu premiéra) a bez nutnosti pořádat další volby. Přiveďte s sebou tři přátele nebo příbuzné, aby volili Likud, a zvítězíme. Věřím vám a miluji vás. Společně zvítězíme,“ vzkázal tweetem voličům premiér a vůdce Likudu Benjamin Netanjahu.

Také šéf strany ruských přistěhovalců Izrael je náš domov Avigdor Lieberman se snažil vyburcovat voliče k účasti. „Špatnou vládu volí dobří lidé, kteří nehlasují. Vyzývám proto Izraelce, zejména mladé, aby šli volit. Mluvíme tu o vaší budoucnosti. Vy, kterým je mezi 18 a 30 lety a kteří jste minule nevolili, tentokrát přijďte. Všichni si musí uvědomit, že tyto čtvrté volby jsou stejně jako ty troje předchozí výsledkem špatné vůle jednoho člověka,“ sdělil Lieberman s narážkou na Netanjahua.

Jeho Likud sice z voleb vychází vítězně, avšak s obtížemi sestavuje vládní koalici a vlády se dlouho neudrží u moci. Netanjahu je souzen za korupční delikty a jeho kritici, k nimž Lieberman patří, ho viní, že krize vyvolává záměrně ve snaze získat imunitu před stíháním.

Hlasování má dnes skončit ve 21.00 SEČ a hned potom budou zveřejněny odhady výsledků na základě dotazování voličů ve volebních místnostech. Adesová řekla, že ve středu ráno by mělo být sečteno asi 70 procent hlasů a všechny by pak komise chtěla mít sečteny do středečního odpoledne. (ČTK)