Policie v Coloradu zasahuje proti střelci v supermarketu

Policie v Boulderu v americkém Coloradu varuje před střelcem, který podle hlášení útočil v tamním supermarketu. Lidé se mají místu vyhnout, na místě pokračuje policejní zásah.

BREAKING: Police are warning of an active shooter in a supermarket in Boulder, CO. What we know so far: RE-103MO pic.twitter.com/jrECqQI8z3

Na místě zasahují policisté, zdravotníci a tři helikoptéry. Policie podle CNN ze supermarketu vyvedla v poutech muže bez trička, není ale jasné, zda byl do střelby v obchodě nějak zapojen.

Informace o obětech zatím nejsou potvrzené, situace je nepřehledná.

Guvernér státu Colorado Jared Polis uvedl, že události bedlivě sleduje. „Moje modlitby jsou s našimi coloradskými spoluobčany, zatímco se v tomto čase smutku dozvídáme o rozsahu tragédie,“ napsal na Twitteru. (CNN, CBS Denver)

Please avoid the area of Table Mesa & Broadway! This is still a very active scene. Do NOT broadcast on social media any tactical information you might see #BoulderShooting 1/2 pic.twitter.com/JE214XS86B

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021