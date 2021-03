Babiš v březnu výměnu ministrů neplánuje, potvrdil

Premiér Babiš po jednání s prezidentem uvedl, že v březnu neplánuje personální změny ve vládě. „Jestli plánuji nějaké výměny v dubnu, to se uvidí,“ řekl. Výměna ministra zdravotnictví podle něj na jednání s prezidentem nebyla tématem.

S prezidentem prý diskutovali o zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) k nákupům ochranných pomůcek, o předsednictví Česka v Radě EU nebo o České národní bance, která by podle premiéra měla přispět do státního rozpočtu. Neměly by se podle něj zvedat úrokové sazby.