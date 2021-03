„Z mého podání to může vypadat nihilisticky, ale mnoho lidí to odskákalo mentálním zdravím a hypotékami, které nebyli schopni splatit, plány do budoucna i uměleckými projekty,“ říká light designér Jiří Šmirk v dalším dílu Života za covidu.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N