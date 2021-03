Hamáček: Epidemická situace se lepší, ČR už nežádá o zahraniční pomoc

Ruský Gamalejův institut oznámil, že začal s klinickým testování vakcíny Sputnik V v podobě kapek do nosu. Do konce tohoto roku by mohl být přípravek proti covidu-19 na trhu. Vakcína bude určena i pro děti od tří let. (Interfax)

