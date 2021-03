Ve floridském Miami Beach starosta uzavřel příjezdové mosty a vyhlásil pohotovost a zákaz vycházení po 20. hodině. Mladí z celých USA se tam sjeli na jarní prázdniny a nedodržovali ochranná opatření. Shromažďovali se v ulicích kolem pobřeží, policie je rozháněla. (Miami Herald)

A few minutes before the 9 pm curfew, a young man began making it rain and then police fired pepper balls, creating a stampede. #miamibeachspringbreak on assignment for @thedailybeast pic.twitter.com/Fx3e4wGKaE

— francisco alvarado (@thefrankness) March 21, 2021